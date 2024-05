Minecraft: il grosso update Tricky Trials ha una data di uscita e tante novità in arrivo

Si tratta insomma di un update di grosso calibro per l'economia generale di Minecraft, che amplia le possibilità interne al mondo di gioco e lo arricchisce di modalità di gioco, creature e attività varie.

Una delle aggiunte principali, già presentate in precedenza e anche disponibili all'interno delle versioni beta e snapshot vari, sono le Trials Chamber , ma ci sono anche nuovi mob, nuovi blocchi, nuove ricompense e anche una nuova arma inedita, introdotta in maniera definitiva all'interno del gioco.

Mojang ha annunciato la data di uscita di Tricky Trials, il nuovo update maggiore di Minecraft , che sarà disponibile dal 13 giugno 2024 su PC e console, sia per la versione Bedrock che per la Java, portando con sé una grande quantità di novità per il celebre gioco.

Nuove sfide e tante altre possibilità

Le Trials Chamber sono delle sorte di dungeon speciali che ci pongono di fronte a ondate progressive di mob da sconfiggere.

Una Trials Chamber di Minecraft

Si tratta di resistere agli attacchi dei nemici e cercare di arrivare fino in fondo alla sfida, per ottenere delle ricompense speciali.

All'interno di queste "camere" si trovano anche due nuovi mob speciali mai visti prima, ovvero The Bogged, uno scheletro velenoso coperto di funghi e muschio che vive nelle zone paludose, e The Breeze, ovvero una strana creatura che sembra fatta di vento, a forma di tornado, che può lanciare cose in aria.

Le sfide delle Trials Chamber possono essere intraprese da soli o in multiplayer cooperativo, con il livello di difficoltà che scala in base a come decidiamo di affrontarle. Al termine delle camere si ottengono le chiavi legate ai Trials, che consentono di aprire i Vault, ovvero delle casse speciali contenenti varie ricompense.

Un'altra dinamica di gioco introdotta sono le Ominous Trial, che si ottengono bevendo le bottiglie Ominous collegate, che come effetti collaterali fanno partire eventi speciali come raid di villaggi e altre situazioni alquanto complicate da gestire.

La nuova arma che verrà introdotta in maniera definitiva con l'update Tricky Trials è poi la Mazza, un'arma che si ottiene utilizzando una breeze Rod e un heavy core, quest'ultimo conquistabile all'interno di un ominous vault.

Minecraft: la mazza in arrivo

È dotata di tre incantamenti possibili con Densità, Brach e Wind Charge, tutti con effetti diversi.

Altri elementi riguardano poi ovviamente il crafting, con la possibilità di utilizzare decorazioni tratte dalle Trial Chamber e un sistema di auto-crafting che può essere utilizzato con il nuovo blocco "crafter": questo utilizza la redstone per automatizzare il crafting nel gioco, fornendo i giusti ingredienti.

Insomma, si tratta davvero di un grosso aggiornamento, che arriva in seguito a quello di aprile che ha portato Armadillo, diverse varianti di lupo e armature.