Minecraft: nuovo update disponibile con Armadillo, diverse varianti di lupo e armature

Mojang ha lanciato oggi l'aggiornamento 1.20.80 di Minecraft, un update di notevole importanza perché porta con sé numerose novità nel gioco tra le quali l'armadillo, le varianti di lupo e le armature per questi ultimi.

L'armadillo è il nuovo mob che è stato scelto come new entry all'interno del mondo di Minecraft, cosa che rappresenta sempre un grande evento in un universo così noto e codificato come quello di Mojang, ma non è l'unica novità in arrivo con questo update.

La creatura in questione si trova presso i biomi Savana e Badlands e può rilasciare delle scaglie, periodicamente o se spazzolato, un materiale importante per il crafting di vari oggetti. Inoltre, il suo cibo preferito sono gli occhi di ragno.

Altre caratteristiche dell'armadillo è il fatto che rotola via in prossimità di un personaggio in corsa o su un veicolo, oppure di fronte a mob non-morti o che attaccano. Quando è arrotolato, non può essere attirato con il cibo e si mantiene in uno stato di allerta.