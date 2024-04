L'interesse per Apple Vision Pro è già sfumato?

La richiesta di dimostrazioni del visore è anch'essa scesa a livelli molto bassi rispetto al momento del lancio. Peggio ancora, molte persone che fissano appuntamenti per provare Vision Pro semplicemente non si presentano più.

L'analista suggerisce quindi che Apple dovrebbe concentrarsi a migliorare la sua strategia e offrire una versione più accessibile del visore per aumentarne l'adozione, considerando che il settore della realtà virtuale sembra non essere incline a una diffusione più ampia.

Gurman ha condiviso la sua esperienza personale con Vision Pro, mettendo in luce la sua scarsa praticità sia per il lavoro che per il consumo di media. Le principali ragioni sarebbero da ricondurre alla scomodità nell'uso delle batterie, nell'avvio dell'headset e nell'interfacciarsi con esso; sotto quasi ogni aspetto risulterebbe dunque meno conveniente rispetto ad altri dispositivi come laptop o tablet.

Disastro annunciato?

Sia l'analista di Apple Ming-Chi Kuo che altri avevano ampiamente previsto un calo dell'interesse riguardo ad Apple Vision Pro

Gli esperti del settore avevano previsto che l'interesse intorno a Vision Pro sarebbe gradualmente diminuito nel corso del tempo, trasformando l'headset in un prodotto di nicchia, almeno fino a quando Apple non avesse lanciato una versione più accessibile.

Tali previsioni sembrano essersi realizzate.

L'assenza di app popolari come Netflix, Spotify e YouTube su Vision Pro potrebbe aver contribuito al suo iniziale declino.

In passato, il co-CEO di Netflix Greg Peters aveva dichiarato che l'azienda avrebbe valutato la situazione prima di investire in un'app per il Vision Pro.

Alla fine della fiera, sembra che ora Netflix, come altre società, stia valutando l'opportunità di non sviluppare affatto per questa piattaforma.

In più, il sistema operativo visionOS è ancora in fase embrionale e gli sviluppatori di terze parti devono ancora adattare le loro app per la piattaforma.

Apple, in risposta, prova ad adottare alcune contromisure.

Recentemente, ha introdotto i "personaggi spaziali", un'opzione per avere compagni virtuali nel mondo del Vision Pro, anche se i primi tentativi in questa direzione sono stati giudicati un po' inquietanti.

Per migliorare il comfort, Apple ha introdotto una fascia con doppio anello, progettata per ridurre la pressione sul viso: paradossalmente, alcuni utenti hanno criticato questa soluzione, ritenendo che manchi della tipica eleganza associata ai prodotti Apple.

Nonostante ciò, Apple sta già lavorando alla seconda generazione di Vision Pro, che dovrebbe includere miglioramenti significativi insieme a un prezzo più accessibile, con l'obiettivo di trasformare il visore in un prodotto di massa. Inoltre, l'espansione del mercato in altri paesi potrebbe ulteriormente stimolare le vendite in futuro.