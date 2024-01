Netflix osserva con disinteresse il lancio di Apple Vision Pro: non ci sarà mai un'app dedicata?

Le ragioni del colosso di streaming dietro la decisione di non supportare Vision Pro di Apple lasciano spazio a possibili cambiamenti in futuro.

Recentemente, Netflix ha preso la decisione di non offrire il proprio supporto al visore Vision Pro, da tempo annunciato da Apple e di prossimo rilascio. Il gigante dello streaming dunque, almeno inizialmente, non svilupperà un'app dedicata per Apple Vision Pro, scelta emersa in concomitanza con il rifiuto di diverse altre aziende del panorama tecnologico di adattare le proprie applicazioni alla piattaforma visionOS. La decisione di considerare il visore di realtà mista come "sottodimensionato" e non essenziale per la maggioranza degli utenti di Netflix è motivata dal CEO Peters, il quale ha dichiarato che Vision Pro è attualmente visto come un dispositivo marginale agli occhi dell'azienda.

Un no momentaneo Attualmente, Netflix conta su 260,8 milioni di abbonati e concentra i propri investimenti solo in aree che garantiscono un rendimento significativo Per quanto riguarda il periodo di lancio, l'accesso a Netflix su Vision Pro sarà possibile solo attraverso browser. La limitata diffusione di Apple Vision Pro rende meno urgente lo sviluppo di un'app dedicata, secondo Peters.

Il capo di Netflix ha spiegato che la decisione di non investire in questa direzione si basa sull'analisi che i costi attuali supererebbero i benefici, ma ha lasciato aperta la possibilità di rivalutare la situazione in futuro, in base al successo del dispositivo. In un'intervista con Stratechery, Peters ha confermato che Netflix è altresì in costante dialogo con Apple.