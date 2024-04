Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, disponibile da oggi il seguito spirituale di Suikoden

Yoshitaka Murayama, ovunque egli sia, sarà contento di sapere che la sua ultima opera, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes , è finalmente disponibile , come ci ricorda il trailer di lancio . Stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese vecchia scuola, che si propone come l'erede spirituale di Suikoden.

Quanto costa e dove posso giocarci?

Un'immagine di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Se vi interessa, potete acquistare Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes per 49,99€ su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

Volendo è disponibile anche un'edizione Deluxe che comprende il Season Pass e Eiyuden Chronicle: Rising, avventura introduttiva alla nuova serie pubblicata qualche tempo fa.

Per chi fosse interessato, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato tradotto anche in italiano (testi). Per il resto, vi rimandiamo alla nostra recensione per ulteriori dettagli.