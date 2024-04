Phantom Fury disponibile, vediamo il trailer di lancio

Tempo di tornare a indossare i panni di Shelly "Bombshell" Harrison grazie al lancio dello sparatutto in prima persona Phantom Fury, disponibile da oggi per PC e in arrivo anche su console, come ci ricorda il trailer di lancio che potete vedere qui di seguito.

Il video mostra il gameplay del gioco, comprese alcune delle armi che la protagonista userà durante la sua avventura al cardiopalma, in cui cui combatterà con nemici umani e non solo. Quindi preparatevi a impugnare fucili a pompa, pistole potentissime, mitragliatori e a vaporizzare nemici a colpi di pugni elettronici, dati con il suo nuovo braccio bionico, regalo ottenuto dopo la sua ultima avventura.

Il gioco è uno sparatutto davvero classico, che richiama classici quali Duke Nukem 3D, Sin e affini. Sulla strada di Bombshell si è parerà un po 'di tutto, da soldati corazzati ad alieni giganteschi. Per poter partecipare al massacro non dovrete spendere moltissimo, visto che il gioco costa 24,99€. Attualmente è in offerta lancio a 22,49€.

Molti anni dopo la sua lotta contro Jadus Heskel, Shelly "Bombshell" Harrison si risveglia in un nuovo mondo, uscita dal coma per volere di un vecchio compagno, con un nuovo braccio bionico. Incaricata di mettere al sicuro un artefatto altamente pericoloso, il leggendario Demon Core, Shelly intraprende un intenso viaggio per gli Stati Uniti, mentre cerca di affrontare il proprio passato per salvare il futuro dell'umanità.