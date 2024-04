Fallout 3 e Fallout New Vegas non funzionano con i nuovi driver AMD? La soluzione è nelle mod

Con il ritorno di fiamma per Fallout, dovuto alla nuova serie TV di Amazon Prime Video, molti giocatori si stanno fiondando anche sui capitoli più vecchi, come Fallout 3 e Fallout New Vegas, scoprendo però che questi in particolare incontrano diversi problemi con i driver più recenti delle schede video AMD.

La soluzione a questi problemi, paradossalmente, non sembra arrivare direttamente dalla compagnia in questione quanto piuttosto dalle mod, che al momento sembrano il sistema più efficace per far funzionare al meglio i due capitoli in 3D più anziani sui sistemi moderni.

Diverse segnalazioni di problemi nella gestione della grafica di Fallout 3 e Fallout: New Vegas sono giunte su Reddit, e sembra che la soluzione migliore tra quelle proposte sia l'uso di una mod che appare studiata per il bypass delle GPU Intel.