Ken il guerriero: sistemato dopo decenni l'infausto gioco per Sega Mega Drive

Ken il guerriero (Hokuto no Ken in lingua madre) è l'opera più nota del duo Buronson e Tetsuo Hara, diventata famosissima anche in Italia negli anni 80/90, inizialmente grazie alla traduzione dell'anime nella nostra lingua (successivamente è arrivato anche il manga). Chi dopo averlo visto non ha provato a far scoppiare qualche conoscente toccandogli uno tsubo?

Visto il successo, nel corso degli anni sono stati pubblicati molti videogiochi dedicati, tra i quali Hokuto no Ken: Shin Seikimatsu Kyūseishu Densetsu del 1989 per Sega Mega Drive, da noi tradotto come Last Battle, che ebbe una certa risonanza e che non mancò di attirare tante critiche per alcuni enormi problemi del gameplay. Far scoppiare teste era divertente (anche nella versione occidentale censurata in cui il sangue era verde), ma certi boss sembravano usciti dall'inferno tanto erano resistenti e potevano uccidere il buon Ken nel giro di un attimo. Oltretutto il successore della scuola di Hokuto era un po' lento e viveva delle avventure abbastanza ripetitive.

Non stupisce che fu massacrato dalla critica (non in Italia, dove ottenne voti tutto sommato elevati dalle riviste di allora), con ad esempio la rivista inglese Mega che lo dichiarò il secondo gioco più brutto di sempre tra quelli per Mega Drive, affibiandogli un umiliante 32%.