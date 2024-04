Riven Remake: un primo gameplay trailer mostra il gioco in movimento

È stato pubblicato un primo gameplay trailer per Riven Remake, in grado di mostrare in maniera più chiara come funzioni il gioco vero e proprio, in movimento, al di là di scene d'intermezzo e immagini viste finora.

L'operazione di rifacimento tecnico è totale, e la cosa viene dimostrata bene in questo video: Riven appare infatti rappresentato in 3D ma calcolato in tempo reale, cosa che consente effettivamente di muoversi liberamente all'interno delle ambientazioni, in base a quanto possiamo vedere.

Per chi conosce l'originale, si tratta di un'evoluzione tecnica di enorme portata rispetto al vecchio e affascinante titolo di Cyan Worlds del 1997, che alternava schermate e filmati in full motion video.

In effetti, i tempi sono maturi ormai per proporre un mondo della qualità impressionante come quello visto nell'originale in forma liberamente esplorabile, e questo sembra sia l'obiettivo di questo nuovo remake.