The First Descendant: la data di uscita verrà annunciata presto, svela un nuovo trailer per l'action di Nexon

Per l'occasione, il publisher ha pubblicato un video di presentazione che mostra alcune scene d'intermezzo e di gameplay, dando modo di vedere qualche altro scorcio su questo interessante e adrenalinico sparatutto in terza persona ad ambientazione pseudo-fantascientifica.

Nexon ha pubblicato un nuovo trailer per The First Descendant che, di fatto, rappresenta l'annuncio di un annuncio, riguardante in questo caso la data di uscita che verrà svelata, a quanto pare, il 7 giugno, dunque nei prossimi giorni.

Un action shooter con elementi RPG

The First Descendant è un action RPG in forma di sparatutto in terza persona che verrà distribuito come free-to-play da Nexon, con data che verrà svelata appunto il 7 giugno.

In questo titolo, i giocatori sono chiamati a prendere parte a squadre composte da un massimo di quattro personaggi e affrontare diverse missioni.

Al di là del gameplay che sembra essere particolarmente veloce e dinamico, The First Descendant dovrebbe offrire anche un sistema di evoluzione e personalizzazione dei vari combattenti con elementi che lo avvicinano alquanto alla tradizione del gioco di ruolo, per così dire.

Ogni personaggio può essere equipaggiato con tre diverse armi da fuoco, varie armi secondarie e 4 oggetti extra in grado di fornire differenti abilità utili da applicare sul campo di battaglia e in grado di variare in maniera sensibile l'azione di gioco.

Oltre a questo, un esteso sistema di progressione consente di sbloccare nuove abilità attraverso vari skill tree in grado di offrire diverse specializzazioni, personalizzando ulteriormente i combattenti tra capacità di attacco, difesa e movimento differenti.

Dopo il trailer dai The Game Awards 2023 che svelava il periodo di uscita, siamo dunque quasi pronti a conoscere la data di uscita ufficiale di The First Descendant.