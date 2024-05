The First Descendant, un video diario dedicato alla storia dell'action RPG di Nexon

The First Descendant si mostra con un video diario dedicato alla storia dell'action RPG free-to-play prodotto da Nexon, che sarà protagonista a breve di un test tecnico in vista del lancio estivo su PC, PlayStation e Xbox.

Annunciato nel 2022, The First Descendant racconta le vicende degli eredi del destino, umani e Valgos: i primi vengono scelti per far sopravvivere la propria specie, mentre i secondi li invadono pensando che il loro ruolo sia il frutto di una maledizione.

Questa situazione finisce per generare inevitabili conflitti, in cui i cosiddetti "eredi" sfruttano le proprie abilità primordiali per avere la meglio sui Valgos nel tentativo di chiudere il portale dimensionale tramite cui sta avvenendo l'invasione.

Nel video, gli sviluppatori di The First Descendant discutono il ruolo degli eredi nella trama, presentando alcuni personaggi e la loro funzione all'interno del racconto, e invitando gli utenti a scoprire anche gli altri protagonisti durante la prima open beta.