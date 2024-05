Persona 3 Reload: l'Expansion Pass Wave 2 ha una data di uscita ufficiale e un trailer di lancio

Atlus ha annunciato la data di uscita ufficiale di Persona 3 Reload: Expansion Pass Wave 2, ovvero la seconda mandata dei contenuti aggiuntivi per Persona 3 Reload, attraverso un nuovo trailer pubblicato in queste ore e visibile qui sotto.

Come riferito in precedenza, la Wave 2 fa parte dell'Expansion Pass di Persona 3 Reload, ovvero una serie di pacchetti aggiuntivi che arricchiscono i contenuti originali del gioco e comprendono, nella sua ultima mandata, anche l'espansione Episode Aigis The Answer.

In questo caso, la Wave 2 si limita a una serie di aggiunte marginali ma che possono comunque risultare importanti per i grandi fan del gioco. Ricordiamo che Persona 3 Reload è il remake del terzo capitolo della serie, uscito di recente.