XDefiant ha ricevuto voti positivi ma non troppo dalla stampa internazionale

XDefiant ha ricevuto voti positivi ma non troppo da parte della stampa internazionale, che ha accolto lo sparatutto free-to-play di Ubisoft con valutazioni generalmente buone ma anche con qualche stentata sufficienza che ha abbassato la media.

Guardian - 8

VGC - 8

Pure Xbox - 8

GGRecon - 8

Gamersky - 7,2

Multiplayer.it - 7

VideoGamer - 7

IGN - 7

Gaming Nexus - 7

Push Square - 7

GLHF on Sports Illustrated - 7

GamesHub - 6

GamingBolt - 6

Windows Central - 6

Game Informer - 6

Alcune testate sembra siano rimaste piuttosto colpite dall'esperienza offerta da XDefiant, altre hanno sottolineato le attuali mancanze del gioco, chi in maniera meno critica e chi in maniera più critica, in attesa di capire come evolverà la formula di questo live service ispirato alle più celebri serie Ubisoft.