Dragon Ball e Akira Toriyama riceveranno un omaggio speciale dall'autore di Slam Dunk, Takehiko Inoue

In seguito alla tragica scomparsa di Akira Toriyama, la serie Dragon Ball Super è attualmente in pausa, nonostante Toyotaro e gli altri autori abbiano intenzione di portarla avanti nel prossimo periodo, ma intanto Shueisha ha organizzato l'i niziativa Super Gallery, ovvero una serie di omaggi sull'autore e sulla serie in questione da parte di vari artisti, che nel prossimo turno ospiterà dunque un'opera di Inoue.

Takehiko Inoue, autore di Slam Dunk , è il prossimo artista a prendere parte alla serie di tributi organizzata dalla casa editrice Shueisha per ricordare Akira Toriyama e Dragon Ball , con una produzione originale a tema in arrivo nei prossimi giorni.

Due mangaka di grande rilievo

Si tratta di un evento particolare, perché avvicina due artisti che hanno avuto una grande influenza nella cultura popolare attraverso i propri manga in periodi non molto distanti l'uno dall'altro, soprattutto per chi seguiva queste opere in Italia.

Un'illustrazione di Slam Dunk

Non sappiamo ancora di cosa si tratti di preciso, ma dovrebbero essere una o più illustrazioni, eseguite nello stile tipico di Inoue ma incentrate su Dragon Ball, da utilizzare come copertine per il manga, in maniera simile a quanto fatto da altri artisti in precedenza all'interno della stessa iniziativa.

L'autore di Slam Dunk, manga/anime che peraltro è stato recentemente ricordato con il lungometraggio The First Slam Dunk, è infatti uno dei molti mangaka che hanno preso parte all'iniziativa-tributo organizzata da Shueisha, che in precedenza ha ospitato opere anche di Masashi Kishimoto, Tite Kubo, Hirohiko Araki e Toyotaro.