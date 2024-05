Redfall: l'update finale è disponibile oggi, porta la modalità offline e altre novità interessanti

Come era stato promesso nei giorni scorsi, Bethesda Softworks e Arkane Austin hanno pubblicato un ultimo update per Redfall, disponibile da oggi, che introduce diverse novità e miglioramenti come la modalità offline e diverse altre caratteristiche.

La questione era già emersa giorni fa, poco dopo il clamoroso annuncio della chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin, con il team che aveva confermato l'arrivo di un ultimo aggiornamento prima dello smantellamento del team, e la promessa si è avverata in queste ore con la pubblicazione del Game Update 4.

Da notare che l'aggiornamento non arriva con delle note della patch complete, probabilmente proprio perché il team non è più attivo e non c'è stato modo di compilare il documento secondo gli standard classici, cosa che tinge la situazione di tristezza.