Redfall: Arkane Austin conferma l'ultimo aggiornamento prima della chiusura, con tante novità

Negli scorsi giorni Microsoft ha annunciato la chiusura di quattro studi di sviluppo, tra i quali Arkane Austin, che nel 2023 ha lanciato Redfall, tra polemiche e fortissime critiche. Nonostante la fine, la software house ha però ancora qualcosa in serbo per i suoi fan: un maxi aggiornamento proprio per il suo action a base di vampiri, che introdurrà diverse novità molto attese.

Redfall nacque come un gioco live service per volontà dei dirigenti di Zenimax, che volevano più giochi con questo modello economico. Gli sviluppatori di Arkane Austin provarono a protestare, perché si trattava di un titolo non proprio nelle loro corde, vista la specializzazione in immersive sim come Prey, ma non ci fu nulla da fare. Zenimax fu quindi comprata da Microsoft, che confermò Redfall, dando però scarsissimo supporto al progetto e allo studio, come confermato dai dirigenti stessi, che per l'occasione chiesero anche scusa. Un anno dopo il lancio, a essere chiuso è stata comunque Arkane Austin, che purtroppo ha pagato in larga parte le scelte sbagliate degli altri.