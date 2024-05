Jason Momoa e Jack Black celebrano i 15 anni di Minecraft in un divertente video

Nel filmato i due attori si ritrovano davanti a una torta in stile voxel , realizzata appunto per il compleanno di Minecraft, e così si fanno lanciare una spada e un'ascia per procedere al tradizionale taglio della fetta.

Quindici anni di grandi successi

Con i suoi oltre 300 milioni di copie vendute, Minecraft risulta essere il videogioco di maggior successo di sempre ed è probabilmente dopo aver osservato il suo potenziale che Microsoft ha acquisito il team di sviluppo di Mojang, dieci anni or sono.

Come detto, c'è un film di Minecraft attualmente in produzione ma non si tratta dell'unico progetto basato su questa importante proprietà intellettuale, da cui sono stati tratti anche spin-off come Minecraft Legends, Minecraft Dungeons e Minecraft: Story Mode.

Peraltro alcuni indizi fanno pensare che Minecraft sia in arrivo anche su Steam: sarebbe un'ulteriore conferma della popolarità del gioco,