Fortnite e Fallout s'incontrano in un crossover appena annunciato da Epic Games

crossover tra il suo battle royale Fortnite e Fallout, pubblicando un'immagine teaser su X che mostra chiaramente un'artwork legato alla serie in mano a Bethesda Softworks. L'artwork mostra un primo piano di un'armatura atomica, che probabilmente sarà introdotta nel gioco.

Purtroppo è tutto qui, nel senso che il post dell'annuncio non riporta alcun dettaglio specifico sulla collaborazione. Non viene nemmeno indicato il periodo d'uscita. Non c'è nemmeno del vero e proprio testo d'accompagnamento, a parte per due emoticon che dicono poco o nulla su cosa possiamo aspettarci. Una è il faccino che fa l'occhiolino. L'altra è quella del pollice puntato verso l'altro. Possiamo considerarlo una specie di ammiccamento, ma è difficile trarne indicazioni. L'ipotesi è che siano contenuti pensati per il Capitolo 5 della Stagione 3, Wrecked, dal tema post apocalittico, ma anche questa è solo un'ipotesi, quantomeno supportata dalla comunanza dei temi.

Molti hanno festeggiato l'annuncio nei commenti al post, ma non sono comunque emerse altre informazioni. Quindi per ora possiamo solo dedurre che in futuro vedremo alcune skin di Fallout dentro Fortnite, nelle modalità con cui sono stati gestiti gli altri crossover.