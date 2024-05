Fallout: la serie TV Amazon Prime Video ha raggiunto 80 milioni di spettatori

Tra le varie novità e annunci provenienti in queste ore da Amazon Prime Video c'è anche un aggiornamento sui risultati ottenuti dalla serie TV di Fallout, che in base a quanto riferito ha ora raggiunto 80 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Si tratta di un notevole incremento di audience per la serie TV di Amazon, considerando che l'ultimo dato fornito un paio di settimane fa parlava ancora di 65 milioni, dunque il trend è decisamente in ascesa per quanto riguarda la popolarità dello show, che ha raccolto altri 15 milioni di spettatori nel giro di qualche settimana.

Questo pone Fallout in corsa per raggiungere il record fatto segnare da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che aveva raggiunto 100 milioni di spettatori, diventando la serie Amazon Prime Video più vista e in grado di trainare la maggiore quantità di abbonamenti.