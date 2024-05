Fallout 4: il nuovo aggiornamento di maggio è disponibile, vediamo novità e migliorie

In particolare, si tratta di una soluzione che agisce su due aspetti: la possibilità di dare priorità a performance o qualità grafica e un selettore del frame-rate, che agiscono in maniera interconnessa.

Dunque, l'update porta la versione Xbox Series X|S alla 1.10.765, quella PS5 alla 1.10.985 e quella PC, PS4 e Xbox One alla versione 1.10.984. Come elemento principale, il nuovo update del 13 maggio modifica le opzioni di visualizzazione del gioco su PS5 e Xbox Series X|S, aggiungendo alcune possibilità.

Come era stato promesso, Bethesda ha pubblicato oggi, 13 maggio, un nuovo aggiornamento per Fallout 4 , che punta a correggere e migliorare alcuni aspetti del gioco in seguito al precedente update "next gen", come riferito anche dalle note ufficiali della patch.

Nuove opzioni di visualizzazione grafica

Le nuove opzioni per la visualizzazione di Fallout 4

Sostanzialmente, si tratta della stessa soluzione che verrà implementata in Starfield con il grosso update di maggio in arrivo, evidentemente diventata una sorta di standard per Bethesda, consentendo una maggiore malleabilità nella gestione del software per ottenere risultati grafici diversi.

È dunque presente l'opzione che consente di scegliere tra dare priorità a Qualità Grafica o Performance, ma oltre a questo è anche possibile selezionare in maniera indipendente il frame-rate, ponendo come possibili target i 30, 40 o 60 fps. Per selezionare i 40, fa notare Bethesda, è necessario avere un display che supporta i 120 Hz.

Se si sceglie il target a 60 fps, gli sviluppatori consigliano di selezionare Performance come priorità, ma è comunque impossibile mantenere una scelta apparentemente opposta con il selettore su Qualità Grafica, con il risultato di avere probabilmente un frame-rate più instabile.

Per il resto, la patch aggiusta diversi bug riguardanti ad esempio degli errori o artefatti che potevano emergere in alcune aree, viene reinserito l'auto-HDR su Xbox Series X|S che era presente inizialmente già grazie alla retrocompatibilità ma era stato disabilitato dall'aggiornamento, vengono corrette le informazioni sullo spazio riservato.

Inoltre, vengono aggiustati alcuni crash, alcuni problemi con il Creation Club e alcuni inconvenienti di visualizzazione in widescreen, oltre a vari altri elementi che potete trovare a questo indirizzo nelle note ufficiali di Bethesda.