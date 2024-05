Red Bull Street Streamer porta Moonryde nel mezzo del deserto italiano

Red Bull Street Streamer non si ferma. Questo progetto itinerante di Red Bull, che porta lo streaming in viaggio per l'Italia, si prepara a una nuova sfida a tema sopravvivenza nella natura. A guidare il progetto sul campo è il content creator Moonryde, che abbia già avuto modo di ammirare in una scalata sulel vette trentine. La seconda tappa lo poterà invece nel deserto, precisamente tra Dune di Piscinas, situate nella Sardegna occidentale, un'area di dune sabbiose dall'estensione di circa 28 chilometri quadrati. Moonryde dovrà esibirsi in una corsa contro il tempo e dovrà tornare sul suo van.

L'appuntamento è fissato per il 16 maggio alle 18:30 quando avrà inizio la diretta sul canale Twitch di Moonryde. Come sempre sarà una diretta interattiva e il pubblico potrà in parte condizionare le sorti dello streamer in questa nuova sfida in collaborazione con Red Bull.