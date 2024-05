PS5 vende il 7% in più di PS4 e il 66% in più di PS3, negli USA

Sony ha da poco pubblicato i propri resoconti finanziari e ovviamente l'intero mondo vi si è lanciato a capofitto per scoprire mille dettagli sull'andamento delle varie divisioni della compagnia, in particolar modo PlayStation, sia in termini di vendite software e in termini di vendite hardware di PS5. Ora, Mat Piscatella di Circana - compagnia di analisi USA - ha condiviso un punto di paragone per capire come stanno andando le vendite nel territorio di sua competenza.

Piscatella spiega che calcolando i risultati di tutte le console nel loro quarantunesimo mese sul mercato (marzo 2024 per PS5), la più recente console di casa Sony sta vendendo il 7% in più di PS4 e il 66% in più di PS3.

Piscatella continua affermando che probabilmente il 2023 è stato l'anno migliore per PS5 negli USA e che la console non potrà ottenere risultati migliori di questi andando in avanti.

Precisamente il tweet di Piscatella recita, in traduzione: "Oggi si parla molto delle vendite di PS5... negli Stati Uniti, al 41° mese di commercializzazione di ciascuna piattaforma (marzo 2024 per PS5), le vendite di PS5 sono superiori del 7% a quelle di PS4 e del 66% a quelle di PS3. È probabile che il 2023 sia stato l'anno di picco per PS5 negli Stati Uniti. Fonte: Circana Retail Tracking Service."