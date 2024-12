Google sta chiedendo agli utenti quali estensioni di Gemini creare

Le estensioni attualmente disponibili

Le estensioni ad ora disponibili includono strumenti come Google Flights, Google Home (ancora in anteprima pubblica), Google Hotels, Google Maps e Google Workspace, che copre app come Gmail, Calendar, Docs, Drive, Keep e Tasks. Anche piattaforme come Messages, Phone, YouTube e YouTube Music sono state integrate. Inoltre, Google ha incluso il progetto OpenStax per l'accesso a risorse educative.

Alcune feature di Gemini legate alle immagini.

Sul fronte delle terze parti, le opzioni sono ancora limitate, con Spotify e WhatsApp tra le prime piattaforme a essere supportate. Attualmente, gli utenti Android hanno accesso a un totale di 13 estensioni, mentre l'app per iPhone e la versione web (gemini.google.com) ne offrono sette.