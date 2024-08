Nintendo ha creato un social media a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, per il proprio team

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è certamente uno dei più grandi giochi di Nintendo, in termini di dimensioni e contenuti. Sebbene sia stato costruito sulla base di Breath of the Wild, è certamente stata una grande impresa completare i lavori. Per aiutare gli sviluppatori, Nintendo ha persino realizzato una sorta di social media interno in stile con il gioco.

Le informazioni provengono dalla Japan's Computer Entertainment Development Conference, durante la quale il director di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, e l'ingegnere Kenichi Hirose hanno svelato un dietro le quinte della produzione del videogioco.