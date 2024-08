Star Wars Bounty Hunter: un bel viaggio nel tempo in una galassia lontana lontana

Chi vuole imbarcarsi in un viaggio ai tempi in cui LucasArts aveva ancora qualcosa da dire, troverà in Bounty Hunter un'esperienza capace di sorprendere chi non l'ha mai vissuta e di addolcire il cuore di chi, negli ultimi 22 anni, ha deciso di imbarcarsi nelle avventure del secondo cacciatore di taglie più famoso della galassia.

In Star Wars Bounty Hunter scopriremo come il padre di Boba Fett è diventato il modello per tutti i cloni. L'avventura di allora, nella sua semplicità, è un bel viaggio nel tempo nonostante qualche inevitabile limitazione.

Anche nei cunicoli più stretti delle sezioni di platforming può capitare che la telecamera si incastri sul tetto o entri direttamente nel modello di Jango, ma ci è capitato solo tre o quattro volte e mai per più di qualche secondo. Fatta eccezione per questi incidenti, l'esperienza di gioco risulta semplice ma sfidante, soprattutto quando iniziano ad arrivare le sezioni di platforming con il jet pack. Siamo morti più volte cadendo nel vuoto che a causa dei blaster nemici: l'esplorazione dei livelli volando in giro, però, è uno dei punti più alti che il gioco raggiunge.

L'unico vero problema tecnico di questa conversione per Nintendo Switch è la gestione della telecamera che, ogni tanto, va per la sua strada. Il gioco ha una funzione di aggancio automatico dei bersagli per rendere più fluide le sparatorie di cui raccomandiamo sempre l'utilizzo, questo perché mirare a mano è decisamente legnoso e la sensibilità dei joystick non è regolabile. Utilizzandolo, però, può capitare che la telecamera faccia dei salti verso l'alto o verso il basso causando disorientamento, frustrazione e persino qualche morte.

Fortunatamente, nelle battaglie con i boss le carte vengono leggermente rimescolate, ma non aspettatevi nulla che sia in grado di stupire il più novizio degli appassionati di action adventure. Quello che ci ha fatto piacere notare, una volta messo in prospettiva, è l'opera di immersione che i designer hanno fatto con i mezzi che avevano a disposizione allora. Sì, anche nella remaster gli ambienti e i modelli risultano un po' spigolosi, ma ci siamo sempre e comunque sentiti nella Galassia lontana lontana dei tempi della Repubblica.

La prima cosa da fare approcciandosi a questo gioco è ricordarsi la sua età. Gli ambienti, le interazioni, le animazioni e i combattimenti sono semplici perché Jango ha a disposizione le sue doppie pistole, dei dardi avvelenati, il cavo con cui catturare i nemici , delle granate e il suo scanner con cui identificare i bersagli. Questo è tutto ciò che si può usare per divertirsi in questo gioco in combattimento, quindi, è naturale che dopo tre o quattro ore gli scenari inizino a ripetersi.

Una storia molto intrigante

L'aspetto che dovrebbe convincere tutti i fan di Star Wars a chiudere un occhio davanti alla ripetitività dei combattimenti e agli occasionali problemi tecnici di questo gioco è la sua narrativa che, soprattutto per chi non l'ha mai vissuta, è una vera e propria delizia per qualunque fan di Star Wars. Tutto comincia con Darth Sidious che affida al suo apprendista, il Conte Dooku, due missioni importanti: smantellare una setta di fanatici chiamata Bando Gora e trovare l'esemplare perfetto per fare da modello base al nuovo esercito di cloni.

La storia di Star Wars Bounty Hunter chiederà a Jango Fett di smantellare un'organizzazione di fanatici che minaccia i piani di Darth Sidious

Così inizia la storia di Jango Fett e della sua corsa alla taglia più grossa della galassia: cinque milioni di crediti. Divisa in sei capitoli da tre livelli ciascuno, la storia vi porterà ad affrontare nemici vecchi e nuovi, a incontrare volti familiari dell'universo dei prequel e a scontrarvi con due antagonisti davvero ben fatti e che avrebbero meritato più spazio nel mondo di Star Wars. Il gioco, poi, è completamente doppiato in italiano ma soffre di quello stile di recitazione tutto italiano dei primi anni 2000 molto esagerato e con le voci cartoonesche che va a detrimento del tono prevalentemente serio di questo gioco.

Mettere l'audio in inglese vi ricompenserà con la performance nientemeno che di Temuera Morrison (l'attore che interpreta Jango e tutti i cloni nei film e nelle serie animate) e di Corey Burton, il doppiatore del conte Dooku in Clone Wars. Chiude il comparto artistico una colonna sonora in puro stile Star Wars molto varia ma con un leggerissimo problema: restare fermi in un'area (in un combattimento complesso o alla ricerca di un segreto) manderà in loop cortissimo di cinque o dieci secondi la musica di quello specifico momento della campagna. L'effetto è abbastanza straniante e ci ha fatto togliere l'audio in un paio di occasioni.

Andare alla ricerca dei segreti e delle taglie non è esattamente divertente ma premia con una risorsa che garantisce l'accesso agli extra del gioco

Fortunatamente il gioco è prevalentemente un'esperienza lineare con poche attività opzionali. Una di queste ci ha lasciato un leggero amaro in bocca per il suo potenziale sprecato: la raccolta delle taglie. Sparsi per i livelli, infatti, troverete dei segnalatori blu che, se raccolti, daranno inizio alla caccia a uno specifico bersaglio che, prima di essere eliminato (o avvolto nel filo) deve essere identificato con lo scanner di Jango. Il problema di queste attività è che il nemico da uccidere lo si incontra comunque più avanti nel livello e, una volta ucciso, l'attività termina. Con i crediti che si ricevono in cambio, però, è possibile sbloccare gli extra del gioco, tra cui della concept art e un'intera saga di fumetti difficilmente reperibili altrimenti.