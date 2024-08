Il gioco più venduto in USA a luglio è quasi del tutto sconosciuto in Italia, ecco la classifica al completo

L'analista di mercato Mat Piscatella ha pubblicato su X la classifica dei 10 videogiochi più venduti negli Stati Uniti a luglio, dove al primo posto troviamo EA Sports College Football 25, un titolo praticamente sconosciuto o quantomeno ritenuto poco interessante nei nostri lidi. Non solo, al momento è anche il titolo che ha avuto il lancio migliore in assoluto in Nord America nel 2024 e quello con le vendite maggiori di tutto l'anno, superando in poche settimane le vendite totali di Helldivers 2.

Considerando che il Football americano è lo sport più popolare negli USA, il primo posto in classifica di certo non stupisce. Del resto è quello che accade anche con EA Sports FC in Italia e negli altri paesi europei. EA Sports College Football 25 ha conquistato anche il secondo posto della top 10 statunitense grazie all'EA Sport MVP Bundle, che include il gioco e Madden NFL 25.