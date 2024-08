Ubisoft+ non funziona da un mese su Xbox: l'editore francese commenta la situazione

Da circa un mese i giocatori Xbox sembrano avere un problema con Ubisoft+ , il servizio della compagnia francese che dà accesso a un catalogo di giochi a pagamento. Gli utenti non riescono ad accedere e il problema sembra essere parecchio esteso.

La dichiarazione di Ubisoft

Ubisoft ha dichiarato di essere "a conoscenza" del problema che sta colpendo alcuni giocatori Xbox e che impedisce loro di accedere al proprio abbonamento Ubisoft+. I giocatori hanno iniziato a segnalare il problema sui social media settimane fa e uno dei primi messaggi in rete spiega che "ogni altro abbonato che conosco ha lo stesso problema" con l'accesso a Ubisoft+.

Il problema non sembra essere isolato a un particolare tipo di console o territorio, e in una discussione sul sub-Reddit di Ubisoft ha ricevuto oltre 150 commenti di giocatori che segnalano lo stesso problema. "Ho a che fare con la stessa cosa. Circa un mese fa, Ubi+ ha smesso improvvisamente di funzionare sulla mia Xbox e da allora non ha più funzionato", ha dichiarato un utente.

Il logo di Ubisoft+

In una dichiarazione rilasciata a Eurogamer, Ubisoft ha affermato di essere "a conoscenza di un problema tecnico che riguarda la capacità di un piccolo numero di giocatori di collegare il proprio abbonamento Ubisoft+ con Xbox e sta indagando". I giocatori interessati sono invitati a contattare l'assistenza clienti qui.

"Condivideremo un aggiornamento con i giocatori interessati non appena possibile", ha aggiunto Ubisoft. Diteci, per caso è capitato anche a voi?