Un gioco nuovo costa solo 1€ da GameStop portando un usato: la promozione 1x1

Se siete in cerca di nuovi giochi ma non avete per il momento molto budget da spendere, GameStop ha la promozione giusta per voi. Potete acquistare un gioco nuovo a un solo euro portando in negozio un gioco usato. Ovviamente ci sono una serie di condizioni da rispettare.

I dettagli della promozione GameStop 1x1

Se volete ottenere un gioco a un euro, è necessario scegliere un gioco che nuovo che sia in vendita a un prezzo compreso da 19,98€ e 30,98€. Inoltre, il gioco che dare a GameStop deve avere un valore di vendita al pubblico minimo di 27,98€.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi in promozione presso GameStop

La promozione è accessibile unicamente per chi è registrato sul sito gamestop.it (la registrazione è gratuita) e non è cumulabile con altre promozioni in corso né con i vantaggi inclusi in GS Pro Club. Ovviamente consigliamo sempre di fare riferimento al negozio che avete più vicino per verificare che i giochi che volete usare per la promozione siano accettati e che non ci siano restrizioni. Inoltre, la disponibilità dei giochi può variare da negozio a negozio.

Per quanto riguarda i giochi in promozione, la lista include nomi molto famosi che probabilmente già possederete, come GTA 5 Premium Online Edition, ma anche Minecraft e Red Dead Redemption 2. Possiamo poi vedere opere come MotoGP 23, ma anche Mafia Trilogy - perfetta per chi è rimasto affascinato dall'annuncio di Mafia: The Old Country -.

Come non citare poi Stray, l'avventura felina, ma anche Dying Light 2 Stay Human, di cui è stata annunciata l'espansione The Beast. La lista continua e la cosa migliore è raggiungere la pagina di Gamestop e verificare tutti i dettagli.