Indiana Jones e l'Antico cerchio quando esce su PS5? Spunta un possibile mese di uscita preciso

Il trailer di Indiana Jones e l'Antico cerchio mostrato all'Opening Night Live di martedì ha confermato che il gioco di MachineGames arriverà anche su PS5 , seppur con un po' di ritardo rispetto alle versioni Xbox Series X|S e PC previste per il 9 dicembre. Per il momento Microsoft ha parlato di una finestra di lancio generica fissata per la primavera , ovvero tra fine marzo e fine giugno, ma il portale The Verge potrebbe aver svelato in anticipo il mese di uscita preciso .

Ci fidiamo?

Se confermato parliamo dunque di un'esclusiva temporale console Xbox di soli quattro mesi, per quanto Warren precisa giustamente che queste tempistiche potrebbero allungarsi in base alle dinamiche dello sviluppo, il che probabilmente è anche il motivo per cui non è stata indicata una data di uscita precisa. In ogni caso nel frattempo vi consigliamo di non prendere questa informazione come oro colato, visto che non è possibile verificarne la veridicità.

Una scazzottata in Indiana Jones e l'Antico cerchio

Rimanendo in tema, il nuovo scoppiettante trailer e la data di uscita su piattaforme verdecrociate non sono le uniche novità relative a Indiana Jones e l'Antico cerchio arrivate dalla Gamescom 2024. Sono state infatti annunciate anche la prima espansione e varie edizioni speciali, ecco i dettagli.