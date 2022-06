The Last Starship: trailer annuncia il nuovo gioco di Introversion Software

Introversion Software ha annunciato con un trailer The Last Starship, la sua ultima fatica, in arrivo nei prossimi mesi. Stiamo parlando del leggendario studio indie cui dobbiamo Darwinia, Prison Architect, DEFCON e Uplink.

The Last Starship è un gestionale in cui bisogna costruire un'astronave, dotandola di tutti gli accessori necessari a farla viaggiare nello spazio più profondo. Attualmente il gioco è in Playtest su Steam. Chi vuole può richiedere l'accesso dalla sua pagina ufficiale. Nel caso veniste accettati, aspettatevi un'esperienza incompleta e con parecchi bug, come spiegato dagli sviluppatori stessi. Del resto è un playtest.

Il video in sé mostra il gioco in azione con tutte le sue meccaniche fondamentali, comprese quelle di ampliamento dell'astronave. Vediamo anche le prime immagini, raccolte in una comoda galleria:

Per adesso The Last Starship, annunciato solo per PC, non ha ancora una data d'uscita. Comunque sia dovrebbe uscire entro il 2022, probabilmente in versione accesso anticipato.