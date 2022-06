Diablo Immortal registra il miglior lancio nella storia della serie con oltre 10 milioni di download

Blizzard ha annunciato che Diablo Immortal ha registrato il lancio più grande nella storia del franchise a soli sette giorni dal lancio. Il titolo per PC e dispositivi mobile iOS e Android è stato scaricato e installato da oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Un ottimo debutto non c'è che dire, per quanto il confronto con i precedenti giochi della serie lascia il tempo che trova, data la natura free-to-play di Immortal e il bacino di potenziali utenti del segmento mobile a cui può attingere.

In ogni caso si tratta di una partenza davvero niente male, specialmente se consideriamo le numerose critiche della community sul sistema di monetizzazione del gioco, ritenuto fin troppo invasivo e predatorio nell'endgame. C'è da dire tuttavia che tutti i contenuti di Diablo Immortal sono accessibili anche senza spendere un euro e complessivamente il gioco ha delle qualità indiscutibili, come spiegato nel nostro provato di Diablo Immortal.

Ora resta da scoprire come Blizzard deciderà di far evolvere il gioco nel tempo: un rilascio di contenuti costante e un supporto certosino, magari andando a risolvere le criticità del sistema di monetizzazione, potrebbero aiutare sicuramente a far crescere ulteriormente la player base e al tempo stesso coinvolgere a lungo i giocatori che hanno già installato Diablo Immortal.