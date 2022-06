Final Fantasy 7 Remake Intergrade primo su Steam dal momento del lancio

Non appena è stato lanciato su Steam, Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha conquistato la vetta della classifica globale del negozio, segno che era davvero attesissimo. Insomma, nonostante i mesi passati in esclusiva su Epic Games Store e nonostante gli sconti, con tanto di possibili di applicarci dei coupon, molti hanno atteso che arrivasse sul client di Valve per giocarci. Pare che su Steam non dia più fastidio nemmeno lo stuttering, che era uno dei motivi del mancato acquisto dall'altro store.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade era attesissimo su Steam

Annunciato in occasione del video celebrativo del 25° anniversario di Final Fantasy VII, il remake è riuscito a scalzare dalla prima posizione Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, altro titolo amatissimo che a quanto pare sta vendendo davvero bene, nonostante lo stile fortemente retrò (o, più probabilmente proprio per lo stile fortemente retrò). In terza posizione troviamo Monster Hunter Rise, oggetto di uno sconto del 49% sul prezzo di copertina, seguito da Steam Deck e da Starship Troopers: Terran Command, quest'ultimo lanciato anch'esso negli ultimi giorni e a quanto pare apprezzatissimo dalla comunità.

Seguono Red Dead Redemption 2, venduto con uno sconto del 50%, quindi Monster Hunter Rise: Sunbreak, attesissima espansione in uscita il 30 giugno 2022. Le ultime tre posizioni della top 10 sono occupate, nell'ordine, da Elden Ring, mai uscito dalla top 10 dal giorno di lancio (25 febbraio 2022), da Chivalry 2, altro gioco che ha passato diversi mesi in esclusiva su Epic Games Store, e da V Rising, una delle sorprese PC degli ultimi mesi, capace di vendere più di 2 milioni di copie, per la sorpresa degli sviluppatori stessi.