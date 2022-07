Live a Live: i voti delle recensioni sono mediamente positivi per il remake del JRPG di Square Enix

Sono ora disponibili le recensioni di Live a Live, grazie alle quali possiamo constatare che il remake in HD-2D del classico Square Enix in arrivo su Nintendo Switch domani è stato accolto dalla critica internazionale con voti mediamente positivi.

Prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere prima la nostra recensione di Live a Live.

Di seguito i voti della stampa internazionale:

Digitally Downloaded - 100

Pocket Tactics - 100

Areajugones - 90

Twinfinite - 90

GAMINGbible - 90

TheSixthAxis - 90

CGMagazine - 90

Inverse - 90

Game Informer - 90

IGN - 90

Nintendo Insider - 90

Nintenderos - 85

Video Chums - 81

Meristation - 80

Hobby Consolas - 80

Jeuxvideo.com - 80

Wccftech - 80

VG247 - 80

GameSpot - 80

Vooks - 80

Siliconera - 80

Dexerto - 80

RPG Site - 80

Nintendo Life - 80

Press Start Australia - 80

Destructoid - 80

Shacknews - 80

Vandal - 79

Nintenduo - 77

Checkpoint Gaming - 75

PlaySense - 75

COGconnected - 72

Games.ch - 71

Screen Rant - 70

WellPlayed - 70

Comicbook.com - 70

NintendoWorldReport - 70

God is a Geek - 70

Digital Trends - 70

Nel momento in cui scriviamo la media di Metacritic di Live A Live si assesta su un ottimo 82, con la maggior parte delle recensioni della stampa estera che loda l'originalità della struttura del gioco, che intreccia storie ambientate in epoche differenti garantendo una certa varietà di situazioni e dinamiche di gameplay, nonché il restyling in HD-2D ritenuto azzeccato in quanto ha svecchiato il comparto grafico senza tradire lo stile dell'originale.

Nella recensione di Multiplayer.it, Christian Colli afferma:

"Live A Live è un titolo difficile da giudicare, perché bisogna pensarlo nell'ottica di un remake che modernizza quasi soltanto il comparto tecnico di un gioco che, nel 1994, era sicuramente avveniristico e sperimentale su SNES, ma che nel 2022 paga il prezzo di un'ingenuità d'altri tempi. Resta un GDR d'ingresso che si distingue per la gran varietà di scenari e dinamiche di gameplay, e che potrebbe piacere a chi cerca un titolo contenuto, da sbocconcellare in attesa dei pezzi grossi, o vuole fare un tutto nel passato per crogiolarsi nella nostalgia."