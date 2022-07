Marvel, Fase 5 e 6: tutti i film e le serie TV annunciati al San Diego Comic-Con

Marvel ha annunciato al San Diego Comic-Con 2022 i film e le serie TV che andranno a comporre la Fase 5 e la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Ecco la lista:

Fase 4



She-Hulk: Attorney at Law - 17 agosto 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 11 novembre 2022

Fase 5



Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 5 febbraio 2023

Secret Invasion - primavera 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3 - 5 maggio 2023

Echo - estate 2023

Loki stagione 2 - estate 2023

The Marvels - 28 luglio 2023

Iron Heart - autunno 2023

Blade - 3 novembre 2023

Agatha: Coven of Chaos - inverno 2023

Daredevil: Born Again - primavera 2024

Captain America: New World Order - 3 maggio 2024

Thunderbolts - 26 luglio 2024

Fase 6



Fantastic 4 - 8 novembre 2024

Avengers: The Kang Dynasty - 2 maggio 2025

Avengers: Secret Wars - 7 novembre 2025

Black Panther: Wakanda Forever, Shuri

Tante le sorprese e altrettante le incognite delle varie fasi. In primo luogo la Fase 4 verrà completata con la serie televisiva She-Hulk: Attorney at Law, in uscita il 17 agosto e con l'atteso film Black Panther: Wakanda Forever, che dovrà affrontare in qualche modo il tema della morte di T'Challa, vista la drammatica scomparsa di Chadwick Boseman.

Dopodiché assisteremo con la Fase 5 a un fitto calendario di film e serie TV che include le nuove avventure di Ant-Man, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels e Captain America: New World Order, ma anche Daredevil: Born Again, che segnerà il ritorno dell'eroe interpretato da Charlie Cox dopo la sua "conferma" in Spider-Man: No Way Home.

Infine la Fase 6, che comincia a prendere forma: includerà l'attesa pellicola dedicata ai Fantastici Quattro e due produzioni legate agli Avengers, che però al momento sono ancora coperte dal mistero.