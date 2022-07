League of Legends, l'evento Guardiani Stellari sta per cominciare in tutti i giochi di Riot Games

Riot Games sta per dare il via al nuovo evento multi gioco che coinvolgerà League of Legends e tutte le esperienze del suo "universo espanso", ovvero League of Legends: Wild Rift e Legends of Runeterra. Il nuovo evento si chiama Guardiani Stellari, inizia il 14 luglio e andrà avanti per 10 settimane. Due mesi e mezzo di nuovi contenuti, ma anche canzoni e spettacoli nel mondo reale.

Guardiani Stellari è il tributo di Riot Games al genere anime che ha per protagoniste delle ragazze con poteri magici (mahō shōjo), che aiuta le adolescenti ad acquisire fiducia in sé stesse, insegna loro l'importanza dell'amicizia e celebra l'affermazione della propria autenticità Come già visto nei contenuti e nelle serie precedenti, quello di Guardiani Stellari è un universo alternativo incentrato su un gruppo di giovani campioni che vivono i rapporti tra i banchi di scuola di giorno e le responsabilità di essere guerrieri magici di notte.

"Quello di Guardiani Stellari è un mondo che i nostri giocatori adorano e di cui vorrebbero vedere di più da molti anni", ha dichiarato Jeremy Lee, Produttore esecutivo di League of Legends. "Siamo entusiasti di poterlo riproporre con un evento grandioso, che coinvolge vari titoli e settori di Riot, e che ci ha permesso di collaborare con tanti partner straordinari per mostrare tutto il potenziale di questo universo ai nostri giocatori e a tutti i nuovi fan che amano questo tipo di atmosfera magica quanto noi."

A dare il via all'evento sarà il lancio di "Everything Goes On", un brano dell'acclamato cantautore e produttore Porter Robinson, che lo ha lo scritto, prodotto e cantato. "Everything Goes On" racconta la storia di due Guardiane Stellari, ognuna delle quali cerca per conto proprio di accettare una perdita e di trovare la volontà di andare avanti insieme ai propri compagni. Il brano sarà disponibile su tutte le più importanti piattaforme di streaming e il video musicale uscirà in anteprima su YouTube.

Nella quarta versione della serie Guardiani Stellari, dei volti nuovi affiancheranno i personaggi che già conoscete in tre dei titoli di Riot:

Su League of Legends usciranno 12 nuovi aspetti Guardiani Stellari, un'esperienza narrativa nel client intitolata Guardiani Stellari: Un altro cielo, un nuovo campione e un pass evento per sbloccare altri contenuti esclusivi:

Nuovo campione: Nilah, la gioia travolgente (ADC)

Aspetti: Akali (leggendario), Kai'Sa (leggendario), Ekko, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah e Rell Guardiani Stellari; Morgana e Fiddlesticks Nemesi Stellari; Ekko e Syndra Guardiani Stellari (edizione prestigio)

Pass evento Guardiani Stellari per LoL (e TFT)

Ritorno della modalità di gioco Libro delle supreme

Nuove emote, chroma e lumi

Esperienza narrativa nel client - Guardiane Stellari: Un altro cielo (esclusiva di LoL)

Giocando partite di LoL e TFT, i giocatori avanzeranno in una storia coinvolgente di amore, perdita, perdono e amicizia, vista attraverso gli occhi di un nuovo gruppo di eroi guidato da Akali e Kai'Sa. Allo stesso tempo, completando le missioni campione all'interno del gioco, aumenteranno il loro "legame" con le varie Guardiane, sbloccando ricompense e scoprendo nuove storie durante il viaggio

Aspetti: Orianna, Seraphine, Ahri, Senna, Xayah, Rakan e Miss Fortune Guardiani Stellari: Rakan e Xayah Guardiani Stellari Redenti

Pass evento Guardiani Stellari per WR

Esperienza narrativa nel client (esclusiva di WR)

I giocatori vivranno in prima persona l'avventura di Xayah nel tentativo di salvare Rakan, con l'aiuto di alcuni nuovi Guardiani Stellari, contribuendo a far salire di livello la squadra e i loro famigli attraverso una serie di missioni di gioco, affrontando i mostri del caos in incontri di combattimento e seguendo le impavide Guardiane in un viaggio in cui impareranno a perdonare e a forgiare nuove amicizie

Aspetti: Gwen, Kai'Sa, Jinx, Senna, Quinn, Taliyah, Lulu, Soraka Guardiane Stellari

Inoltre, Kai'Sa Guardiana Stellare debutterà come primo aspetto leggendario di LoR, con tanto di illustrazione esclusiva per la carta, nuove battute e un'animazione unica per l'aumento di livello Guardiani: Drake Guardiano Stellare e Gwen Bambola

Plancia: plancia leggendaria Luce Stellare

Nuove emote e dorsi per le carte

Come parte dell'evento, Riot Games Music lancerà il suo terzo album di musica sicura per creatori, opportunamente intitolata "Sessions: Taliyah Guardiana Stellare". I brani dei due precedenti album di "Sessions" sono stati riprodotti complessivamente oltre 43 milioni di volte sulle principali piattaforme di streaming e offrono ai creativi una raccolta di musica unica e vivace da usare gratuitamente nei loro contenuti. Nel terzo album di questa serie, i giocatori potranno ascoltare dei brani di musica dance ed elettronica che attingono anche a sonorità dei generi glitch pop, future funk e kawaii.

Ecco l'elenco degli artisti che hanno contribuito:

3D BLAST

bear bear & friends

chromonicci

ev.exi

FIBRE

Hyleo

leon chang

Mélonade

Mere Notilde

Rob Robinson

Semoothe

Snail's House

Strawberry Station

suteki

Synthion

TANUKI

Durante l'evento Guardiani Stellari, Riot attiverà anche il Riot Games Social Impact Fund, l'iniziativa no-profit di Riot per supportare organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo, offrendo ai giocatori diversi modi per contribuire a una buona causa. Su League of Legends, dal 14 luglio al 15 agosto, Riot donerà il 20% del ricavato del Pass evento Guardiani Stellari al Riot Games Social Impact Fund, in collaborazione con ImpactAssets. Dal 28 luglio al 29 agosto, Riot donerà il 100% del ricavato di Taliyah Guardiana Stellare e delle vendite di tutti i bundle collegati al Riot Games Social Impact Fund.

Su Wild Rift, per ogni 10 mostri del caos sconfitti dai giocatori tra il 14 luglio e l'11 agosto nell'esperienza narrativa all'interno del client, Riot Games donerà 1 $ al Riot Games Social Impact Fund, fino a un massimo di 2 milioni!

E per finire, a partire dal 14 luglio i giocatori potranno mostrare la propria passione per Guardiani Stellari con il merchandise ufficiale di Riot Games, che include peluche, abbigliamento, gioielli e altro ancora. La collezione ufficiale include anche prodotti progettati da Riot e gli articoli di aziende partner come Good Smile Company e Secretlab.

Inoltre, con il ritorno del grande festival estivo dedicato alla cultura pop, il JOY Rimini, la cui edizione 2022 si terrà nel piazzale Federico Fellini dal 14 al 17 luglio, Riot festeggerà in maniera del tutto speciale il lancio di Star Guardian.

Per l'occasione ci sarà un contest cosplay a tema League of Legends. L'appuntamento è per sabato 16 luglio dalle 17 in poi sul palco Rimini Comix, la sezione dell'evento dedicata a videogiochi, cosplay e fumetti.

La giuria sarà formata da alcuni dei più conosciuti cosplayer nazionali e non solo, che per l'occasione vestiranno i panni dei nuovi personaggi di Star Guardian, proprio a ridosso della partenza dell'evento in League of Legends, Wild Rift e Legends of Runeterra. Il loro compito sarà valutare originalità, cura dei dettagli e ovviamente somiglianza con il personaggio interpretato.

Il contest è aperto a tutti e prevederà tre categorie, ovviamente tutte a tema League of Legends: Miglior Pool Party, Miglior Costume Originale e Miglior Star Guardian. Per i vincitori in palio un premio esclusivo.

Ma non è finita qui, subito dopo il contest i giurati inviteranno il pubblico e i vincitori a seguirli per una sfilata attraverso la fiera e al termine sarà possibile per chiunque scattare una foto con i propri cosplayer Star Guardian preferiti.