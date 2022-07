Tribes of Midgard: data di uscita per Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch

Julian Maroda, il co-fondatore e direttore creativo di Norsfell, ha annunciato la data di uscita di Tribes of Midgard per Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco arriverà sulle nuove piattaforme il prossimo 16 agosto 2022, in corrispondenza con la Stagione 3: Inferno Saga, del gioco.

Secondo Maroda, infatti, il prossimo sarà il più grande aggiornamento mai pubblicato per il gioco. Oltre ad arrivare su nuove piattaforme, dopo essere stato in esclusiva temporale su PlayStation 4 e 5 e PC, l'update rivoluzionerà la modalità Sopravvivenza e introdurrà tanti nuovi contenuti. In questo modo i giocatori di Xbox e Switch potranno entrare a far parte di una community rodata, che può contare su oltre 2 milioni di giocatori.

Nella modalità, Sopravvivenza 2.0 gli Einherjar devono sopravvivere nella natura selvaggia guidati da Eira Foot-Crushed e dai felini Mániklo e Sóleyra. Nella loro strada verso la sopravvivenza i giocatori dovranno costruirsi armi e oggetti, grazie a un Crafting potenziato, arrivato alla versione 2.0.

I giocatori PC e PlayStation 4 e 5 riceveranno l'aggiornamento Inferno Saga in maniera completamente gratuita il 16 agosto.