FIFAe World Cup 2022, il 14 luglio parte la fase finale con Obrun, Danipitbull ed Er_caccia

Dal 14 al 17 luglio si giocherà a Copenaghen la FIFAe World Cup 2022, il più importante torneo individuale esport di FIFA 22. Si tratta del torneo nel quale i migliori 32 giocatori del pianeta si sfideranno per scoprire il più forte, che si porterà a casa la fetta più grande dei 500mila euro messi in palio da EA Sports. A rappresentare il nostro paese ci saranno tre atleti di assoluto spessore, ovvero Obrun, Danipitbull ed Er_caccia.

Non sarà, però, affatto semplice: solo i migliori, infatti, hanno ottenuto un posto in finale. Lo hanno fatto vincendo le competizioni nazionali, come Obrun2002, che ha vinto la eSerie A TIM, o attraverso la durissima selezione che è stata fatta durante tutto l'anno, dalla quale sono emersi talenti del calibro di Tekkz, DullenMIKE, Matias Bonanno, Levi de Weerd, Tuga810, Ollelito e ManuBachoore. Obrun2022 è stato inserito nel Gruppo B con Tekkz. Er_Caccia98 è nel Gruppo C con Ollelito e Tuga810. Danipitbull è, invece, tra le teste di serie del Gruppo D con Bachoore e Matias Bonanno.

Si comincerà il 14 e il 15 luglio con i group stage che definiranno coloro che potranno accedere alla fase a eliminazione diretta. Solo 4 giocatori per ogni girone passeranno alla fase finale. Semifinali e Finali si giocheranno, invece, il 17 luglio.

Il tutto, ovviamente, sarà mostrato in diretta su Twitch sul canale ufficiale della competizione.