Elden Ring: un giocatore ha raggiunto il tempo limite fissato da FromSoftware

Elden Ring è un gioco enorme che può essere completato in circa 60 ore. Grazie alla sua rigiocabilità, ai tanti segreti e al New Game Plus sono tante le persone che hanno superato questo traguardo. Un giocatore in particolare, JayzRebellion15, ha però passato troppo tempo sul gioco, talmente tanto da aver raggiunto il tempo limite fissato da FromSoftware di 999:59:59. Un limite che, evidentemente, gli sviluppatori non pensavano di dover ritoccare.

JayzRebellion15 non poteva che condividere con malcelato orgoglio il suo risultato. Richter Belmont, il suo personaggio che vagamente ricorda il protagonista di Castlevania, è di livello 648. La cosa più incredibile è che questo risultato è stato raggiunto giocando su Xbox One, di gran lunga la piattaforma meno performante tra quelle sulle quali Elden Ring è disponibile.

Un altro dato spaventoso è il numero ore che JayzRebellion15 ha speso quotidianamente su Elden Ring: se si considera il giorno del lancio, bisogna passare circa 7 ore e 35 minuti al giorno per raggiungere le 999:59:59. E con l'espansione di Elden Ring che sembra essere in arrivo, questo monte ore è sicuramente destinato a salire.

In tutto questo JayzRebellion15 non ha provato nemmeno a battere il gioco in maniera strana: proprio ieri abbiamo parlato di un suo collega che ha completato Elden Ring utilizzando un pianoforte.