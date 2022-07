Si è infatti parlato parecchio anche di The Last of Us Parte 1, vittima degli immancabili leak che hanno sollevato qualche polemica, nonché di Return to Monkey Island, FIFA 23 e GTA 6, in quest'ultimo caso per via di informazioni provenienti dal curriculum di alcuni degli attori che hanno recitato nel gioco. Dettagli attendibili oppure no? Lo scopriremo solo vivendo.

Le notizie più importanti della settimana che sta per concludersi, quelle che hanno ottenuto il maggiore riscontro sulle nostre pagine, sono più che altro un mix di curiosità varie: dal crossover tra Fortnite e Dragon Ball al tizio che regala Skyrim alla sua ragazza e la vede riempire la cantina di casa di stranezze, ma non solo.

Come ormai ben noto, Fortnite ha tenuto nel corso degli anni un approccio particolarmente aggressivo proprio per quanto concerne le collaborazioni , provando a rilanciare di volta in volta la propria popolarità grazie all'introduzione di personaggi appartenenti ai più svariati franchise.

Abbiamo definito il crossover "ipotetico" non a caso, visto che manca ancora un annuncio ufficiale e dunque quelli che girano non sono altro che rumor, sebbene la sicurezza con cui vengono riportati fa pensare che ci sia qualcosa di molto concreto dietro le voci e che un reveal potrebbe arrivare ormai da un momento all'altro. Quale sarebbe il momento migliore?

Si continua a parlare dell'ipotetico crossover tra Fortnite e Dragon Ball, con tre personaggi svelati da un leak : stando a una fonte ritenuta attendibile per quanto concerne le indiscrezioni legate al battle royale di Epic Games, nell'aggiornamento troveremo fra gli altri Goku , Vegeta e Beerus . In effetti come avrebbero potuto mancare tre fra i combattenti più forti di sempre per la serie creata da Akira Toriyama?

Stranezze in che senso? Secchi di legno, più che altro. Accumulati a centinaia, tanto da coprire il pavimento della stanza e creare anche qualche problema prestazionale al gioco. Quello che ancora non si è capito è il motivo di una scelta del genere. Ci troviamo semplicemente di fronte a un'accumulatrice seriale? Speriamo di riuscire a scoprirlo, prima o poi. O anche no.

Il mondo è bello perché è vario, e ci sono senz'altro eventi che non riusciremo mai a spiegare. Come la vicenda del tizio che ha deciso di regalare The Elder Scrolls V: Skyrim alla sua ragazza, che ha riempito la cantina di stranezze . Per essere chiari: la cantina della sua casa nel gioco, non quella vera, anche se a una prima lettura c'era venuto il dubbio.

Com'era accaduto, in maniera clamorosa, al secondo episodio della serie, anche The Last of Us Parte 1 ha visto trapelare immagini, video e dettagli in rete con ampio anticipo rispetto all'uscita ufficiale del gioco nei negozi, fissata al 2 settembre. Sui social sono spuntate clip e screenshot con potenziali spoiler per chi non ha completato l'avventura di Joel ed Ellie, ma il problema in questo caso è un altro.

In questo caso è arrivata la testimonianza di Lewis Bentley, che dopo aver trionfato in un evento di coppia assieme a un influencer si è visto togliere di mano il premio (un volante Thrustmaster T-GT), che è poi stato consegnato solo al suo compagno in quanto più famoso. Sembra che episodi simili si siano verificati anche con altri giocatori professionisti, e l'atmosfera che circonda il racer attualmente non è delle migliori.

Non è un buon periodo per il gioco di guida di Polyphony Digital, quantomeno sul piano comunicativo: dopo la sostituzione con Assetto Corsa Competizione negli eSport FIA , è venuto fuori che Gran Turismo 7 paga i giocatori professionisti in visibilità ed è questo il motivo per cui di recente diversi pro player hanno deciso di abbandonare il gioco , vedi ad esempio il campione Valerio Gallo il mese scorso.

Halo 2 e il premio da 20.000 dollari per un'impresa impossibile

Halo 2: Anniversary, Master Chief

Altro giro altro premio, ma in questo caso non si tratta di tornei eSport: lo streamer Charlie "Cr1tikal" White ha messo in palio 20.000 dollari per chi riuscirà a realizzare l'impossibile con Halo 2, ovverosia completare una partita a Halo 2 Anniversary al grado di difficoltà Legendary con modificatore All Skulls On senza morire neanche una volta.

Un'impresa davvero ardua, e infatti non a caso finora nessuno è mai riuscito a realizzarla, o quantomeno non se ne ha notizia. Cr1tikal è tuttavia convinto che mettere un premio in palio spingerà i migliori giocatori di Halo a provarci, e chissà che qualcuno non riesca davvero a raggiungere questo (apparentemente) impossibile obiettivo.