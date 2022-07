FIFA 23 sarà l'ultimo "FIFA" di EA: dal prossimo anno cambia tutto, non solo il nome

Ci siamo, domani finalmente verranno svelati ufficialmente i primi dettagli di FIFA 23, la nuova simulazione calcistica di EA Sports e l'ultima che adotterà il nome "FIFA". Come già noto da tempo, a partire dal 2023 la serie verrà ribattezzata "EA Sports FC", segnando un nuovo corso per il brand che ha deciso tagliare i ponti con una licenza, apparentemente, fin troppo ingombrante. Tuttavia il cambio d'identità della serie potrebbe essere solo una delle tante novità per il panorama delle simulazioni calcistiche, con il mercato che nel giro di pochi anni accoglierà nuovi e agguerriti rivali.

Due li conosciamo già, più o meno: sono Goals e UFL. Per il momento sappiamo che Goals sarà un gioco free-to-play realizzato da un ambizioso team svedese che sfrutterà i tanto discussi NFT, la cui integrazione potrebbe in ogni caso rivelarsi interessante in un gioco di calcio. A parte questo, per ora è stato giusto mostrato un trailer e sono stati condivisi una manciata di dettagli, che abbiamo riassunto nel nostro speciale dedicato a Goals.

Anche UFL sposerà il modello free-to-play ed è in sviluppo presso gli uffici di Strikerz Inc., uno studio fondato pochi anni fa e che in breve tempo ha messo insieme un team di oltre 100 sviluppatori ed è pronto a sfidare apertamente le simulazioni calcistiche di EA Sports, in particolare per quanto riguarda la modalità Ultimate Team, cercando di batterlo sia sul fronte del gameplay che di quello del modello economico. Ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo di UFL.

Ma in realtà il rivale più temibile per EA Sports potrebbe rivelarsi il "nuovo FIFA". La Fédération Internationale de Football Association infatti è già in contatto con vari publisher, studi di sviluppo e investitori per realizzare una nuova simulazione calcistica a partire dal 2024. Il nome più gettonato è quello di 2K, un'ipotesi che circola già da diversi mesi e che si basa sul fatto che la compagnia ha già l'attivo numerose serie sportive di successo e dunque possiede il "know how" necessario per gestire una licenza così prestigiosa.

A prescindere da chi ci lavorerà, l'impressione è che si punti davvero in alto, tanto che Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha dichiarato che l'"unico gioco autentico e reale che avrà il nome FIFA sarà il migliore disponibile per i giocatori e gli appassionati di calcio", proprio in occasione dell'annuncio del divorzio da EA, che suona tanto come una frecciatina con annesso guanto di sfida. Staremo a vedere.

eFootball, Goals, UFL e il "nuovo FIFA", chi sarà l'avversario più temibile di EA Sports FC?

Ma non è finita qui. Contrariamente a quanto abbiamo visto in passato, la licenza FIFA verrà concessa a più publisher contemporaneamente, anche per la creazione di progetti etichettati come delle "non simulazioni calcistiche", alcuni dei quali sono già in produzione e verranno svelati durante il corso del terzo trimestre di quest'anno. Uno di questi è stato già confermato e si tratta di un gioco basato sulla Coppa del Mondo di Qatar 2022, anche se non sappiamo ancora da chi verrà sviluppato.

In tutto ciò, non dimentichiamoci di eFootball. Il free-to-play di Konami di certo non è partito assolutamente nel migliore dei modi, ma patch su patch, il team di sviluppo sta sistemando le magagne tecniche della sua simulazione calcistica (come dimostrato da questo video confronto) e sta aggiustando il tiro di stagione in stagione quanto a contenuti e dinamiche di gioco, con i primi segnali positivi arrivati già con la versione 1.00. Insomma, non sottovalutatelo, potrebbe regalare delle soddisfazioni in futuro.

Insomma nel giro di pochi anni il panorama dei giochi di calcio potrebbe espandersi con il debutto di nuovi brand, il che potrebbe portare a dei risvolti sicuramente interessanti. E voi che ne pensate? Qualcuno riuscirà a interrompere il dominio delle simulazioni calcistiche di EA Sports? E se sì, chi lo farà? Il nuovo "FIFA"? UFL? Oppure credete che nel tempo eFootball 2022 riuscirà a maturare a tal punto da conquistare i giocatori? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'appuntamento con il primo trailer ufficiale di FIFA 23 è fissato a domani, mercoledì 20 luglio, alle 18:00 italiane. Per l'occasione ci aspettiamo che vengano condivisi anche anche i primi dettagli sulle novità e le modifiche apportate da EA Sports per la nuova edizione, così come la data di uscita e l'arrivo di un'open beta, che in realtà a quanto pare sono già trapelate in rete nei giorni scorsi.

