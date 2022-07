Cult of the Lamb: il nuovo trailer ci insegna a creare la nostra setta religiosa

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer di Cult of the Lamb, chiamato "Sermoni dell'Agnello - Parte 1: Creare la propria setta".

Il trailer si apre con una breve presentazione di Cult of the Lamb, che ricordiamo sarà un rogue-lite nel quale interpretiamo un Agnello che diventa capo di una setta: esplorando i dungeon, otterremo potenziamenti e risorse che potranno essere usate per creare e migliorare le strutture a disposizione della nostra comunità.

Il trailer ci spiega che per creare la nostra setta dobbiamo prima di tutto aumentare il numero dei nostri seguaci, indottrinandoli e sfruttandone la fede per potenziarci. Al tempo stesso, ci viene ricordato che dobbiamo soddisfare le esigenze di chi ha fede in noi, per mantenerli al nostro fianco: dovremo guidarli, dargli da mangiare e fare loro regali. La loro felicità sarà la nostra forza in Cult of the Lamb. Coloro che non saranno felici, invece, diventeranno nostri nemici e dovranno essere rieducati o sacrificati agli dei: la scelta è nostra.

Ricordiamo che Cult of the Lamb sarà disponibile dall'11 agosto su PC, Switch, PlayStation e Xbox. Potete leggere il nostro recente provato qui.