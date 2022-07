Dead by Daylight x L'Attacco dei Giganti: skin a tema dell'anime disponibili, ecco i dettagli

È da oggi disponibile il set di skin di Dead by Daylight dedicato a L'attacco dei Giganti. L'account ufficiale Twitter ha condiviso un trailer dedicato, che potete vedere qui sotto.

I sopravvissuti di Dead by Daylight potranno utilizzare queste skin de L'attacco dei Giganti:

Dwight Fairfield - Uniforme di Eren

Yui Kimura - Uniforme di Mikasa

Jake Park - Uniforme di Levi

Meg Thomas - Uniforme di Annie

Felix Richter - Uniforme di Armin

Kate Denson - Uniforme di Historia

Zarina Kassir - Uniforme di Hange

Ace Visconti - Uniforme di Kenny

​I killer di Dead by Daylight potranno invece usare queste skin de L'attacco dei Giganti:

The Oni - Armored Titan

The Spirit - War Hammer Titan

Acquistando le skin de L'Attacco dei Giganti, si possono ottenere fino a cinque Charm con diversi criteri di sblocco:

Cadet Corps Crest Charm: Accedere durante la pubblicare del Mid-Chapter

Scout Regiment Corps Crest Charm: Sbloccare tre costumi de L'attacco dei giganti

Military Police Regiment Crest Charm: Sbloccare due costumi de L'attacco dei giganti

Garrison Regiment Crest Charm: Sbloccare qualsiasi costume de L'attacco dei giganti

Wall Titan Charm: Sbloccare qualsiasi costume de L'attacco dei giganti dedicati ai killer

L'Attacco dei Giganti in passato è già stato al centro di altre collaborazione videoludiche, come ad esempio una dedicata a Call of Duty Vanguard, COD Warzonee al Gigante Corazzato.