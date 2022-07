Halo 2: offerti 20.000 dollari a chi riuscirà a realizzare l'impossibile

Siete dei giocatori di Halo 2 davvero forti, al punto da pensare di riuscire nll'impossibile? Allora potete provare a vincere 20.000 dollari tentando un'impresa che a quanto pare ha piegato tutti. A offrirli è stato lo streamer Charlie 'Cr1tikal' White, che è curioso di sapere se esista qualcuno al mondo davvero così bravo... a fare cosa?

Cr1tikal chiede di realizzare una partita 'Legendary All Skulls On' (LASO) completa in Halo 2 Anniversary, quindi arrivando alla fine del gioco, senza mai morire. Questo significa selezionare la difficoltà massima e attivare (quasi) tutti i modificatori, i cui effetti sono spesso devastanti, perché non solo danno più salute ai nemici e rendono le loro armi più letali, ma li possono anche far diventare invisibili. L'unico modificatore che va tenuto disattivato è il teschio "Envy", che rimpiazza la torcia con un sistema di mimetizzazione (mai una gioia).

Attualmente non esiste alcuna registrazione o testimonianza affidabile di qualcuno che sia riuscito a farcela senza morire, considerando che anche riuscire morendo è un'impresa quasi impossibile. Solo la creme dei giocatori di Halo 2 ha tentato, con qualche risultato notevole. Ad esempio il giocatore Jervalin è riuscito a finire il gioco senza subire uccisioni, ma usando il teschio Envy.

Cr1tikal è comunque ottimista in merito alla sfida e ritiene che, nonostante sia quasi impossibile, qualcuno potrebbe riuscire a superarla. Da sottolineare come inizialmente il premio fosse di 5.000 dollari. Purtroppo nessuno si è fatto avanti e quindi lo streamer l'ha alzato a 20.000 per invogliare i partecipanti.