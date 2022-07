Switch: appare Mini Subway, un clone di Mini Metro, e gli sviluppatori minacciano azioni legali

Quest'oggi è spuntato sull'eShop di Nintendo Switch un nuovo gioco, noto come Mini Subway: Logic on the Metro Line. Si tratta di un gioco nel quale si deve creare un intricato sistema ferroviario, con una grafica minimale. Vi ricorda forse Mini Metro? Di certo lo ricorda agli sviluppatori di quest'ultimo, che hanno dichiarato di essere pronti a fare causa.

Mini Subway: Logic on the Metro Line è sviluppato da Red Fables ed è effettivamente una replica di Mini Metro, non solo nell'idea ma anche nello stile grafico e nell'interfaccia. Potete vedere due immagini qui sotto: provate a distinguere un gioco dall'altro.

Lo sviluppatore di Mini Metro, Dinosaur Polo Club, sembra giustamente contrariato da quanto accaduto. In una dichiarazione rilasciata oggi a Eurogamer.net, lo sviluppatore ha affermato quanto segue:

"In qualità di piccolo studio indipendente, riconosciamo che i nostri successi sono in parte dovuti al fatto che ci siamo appoggiati sulle spalle di giganti e che parte del processo creativo consiste nel prendere ispirazione da altri e renderla propria. Vedere le persone ispirarsi ai nostri giochi è stata un'esperienza straordinaria, ma naturalmente c'è una differenza tra ispirazione e plagio."

"È nostro dovere difendere il lavoro in cui abbiamo investito così tanto, quindi valutiamo ogni segnalazione di versioni copiate o clonate dei nostri giochi per valutare se violano il nostro marchio. Anche se cerchiamo sempre di contattare prima gli sviluppatori, se necessario intraprenderemo azioni legali."

"È una gioia vedere che i nostri giochi ispirano altri a crearne di propri. Non siamo altro che solidali con il duro lavoro degli sviluppatori indipendenti, ma il lavoro deve essere ispirato e non copiato."

