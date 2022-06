Goals, dalla Svezia è in arrivo un nuovo avversario per EA

Annunciato l'estate scorsa in pompa magna, dopo mesi di silenzio Goals è riapparso magicamente qualche giorno fa con un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto. No, non si tratta del remake del vecchio Goal! programmato da un certo Dino Dini, ma di un titolo free-to-play pensato per il multiplayer (eSport in primis) e il cross-play. Niente "cartellino gaillo", niente "calcio d'angalo" ma un modello "play to earn" con tanto di blockchain e NFT (Non Fungible Token) per premiare i giocatori più abili e incentivare la compravendita dei beni digitali.

Gameplay tutto da scoprire

Goals

Diamo un'occhiata al video pubblicato: del gameplay nessuna traccia. Come ha scritto sul suo profilo Twitter l'ex campionissimo Thorstensson, il gioco verrà presentato prossimamente in un altro filmato. Innanzitutto, vengono mostrati diversi campi da calcio (ok, si tratta di una simulazione calcistica e questo l'avevamo intuito!) che vanno dai campetti di periferia fino agli impianti più moderni.

Domandone: giocheremo in qualsiasi stadio del pianeta? Avremo il nostro impianto personalizzato come NFT? In mezzo ai grattacieli e all'interno dei vagoni della metropolitana di una metropoli del futuro appaiono su una serie di cartelloni pubblicitari intelligenti alcuni messaggi più o meno criptici: "Changing the Game", "The Future of Football", "To next level to goals", "The game changing".

Quella che possiamo tranquillamente etichettare come una semplice mossa di advertising cela qualcosa di ancor più ambizioso: un gameplay che punta a rivoluzionare le simulazioni calcistiche finora pubblicate. Noi di Multiplayer siamo da anni in attesa di un'alternativa credibile che possa spezzare il duopolio EA-Konami ma anche con tutto l'ottimismo che possiamo avere si tratta di una promessa non facile da mantenere: parole, parole e parole...