Final Fantasy 7: data e orario della diretta per il 25° anniversario, novità per il Remake?

Square Enix ha annunciato la diretta Final Fantasy 7 25th Anniversary Celebration che andrà in onda alla mezzanotte tra il 16 e il 17 giugno. Per l'occasione potrebbero arrivare novità importanti per Final Fantasy 7 Remake Parte 2 e non solo.

L'annuncio è arrivato dall'account Twitter di Final Fantasy 7 Remake, che inoltre afferma che l'evento durerà all'incirca 10 minuti. Potrete seguire la diretta sul cantale YouTube ufficiale di Square Enix a questo indirizzo o direttamente nel player qui sotto.

La descrizione recita: "In questo spettacolo ti forniremo tutte le ultime informazioni relative al 25° anniversario di Final Fantasy VII."

Insomma per l'occasione potrebbero arrivare novità riguardo a Final Fantasy 7 Remake Parte 2 (nome non ufficiale) e/o del porting della prima parte per Xbox, come suggerito da un indizio del PlayStation Store.

Detto questo, il progetto FF7 è diviso in molti giochi, come First Soldier ed Ever Crisis, un free to play che racconterà l'intera saga (compresi Crisis Core, Before Crisis, l'originale, Dirge of Cerberus e Advent Children) in formato episodico su mobile, dunque potrebbero arrivare novità anche su questo fronte. Staremo a vedere.