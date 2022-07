Guardiani della Galassia Vol. 3 avrà una trama "più matura", secondo il regista James Gunn

Durante il San Diego Comic-Con, James Gunn ha parlato di Guardiani della Galassia Vol. 3 e ha parlato della trama, spiegando che sarà più "matura".

Precisamente, parlando ai microfoni di GameSpot, Gun ha affermato: "È una storia incredibilmente emozionante. Molto più matura delle altre storie dei Guardiani, in un certo senso, perché, sapete, quando abbiamo iniziato a fare questi film, gli spettatori avevano 10 o 11 anni quando hanno visto il primo, e ora hanno 20, 21 anni. Il film è cresciuto con loro".

Ecco anche una nuova sinossi di Guardiani della Galassia Vol. 3: "Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra per difendere l'universo e proteggere uno dei suoi membri. Una missione che, se non completata con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo."

Guardiani della Galassia

Durante il San Diego Comic-Con è stato anche mostrato un trailer per Guardiani della Galassia Vol. 3, ma per il momento non è ancora disponibile online. Il film sarà disponibile nelle sale il 3 maggio 2023, due giorni prima rispetto alle sale statunitensi.

