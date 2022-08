Perfect Dark sta venendo davvero bene, secondo Jez Corden

Stando a Jez Corden, noto per conoscere molto bene i fatti interni a Microsoft e agli Xbox Game Studios, Perfect Dark sta venendo su davvero bene. Quantomeno questo è ciò che gli ha riferito una sua fonte, considerata affidabile, come dichiarato nell'ultima puntata del podcast The Xbox Two.

Corden: "Divertente il fatto che mentre compilavo questo elenco, qualcuno mi ha contattato per dirmi che Perfect Dark sta venendo davvero bene."

Nei mesi passati si è parlato di problemi di sviluppo per Perfect Dark, con la perdita di pezzi chiave del team di The Initiative e l'inclusione di Crystal Dynamics nello sviluppo, per provare a far tornare il progetto sui binari.

A quanto pare le grandi manovre attuate da Microsoft stando dando i suoi frutti. Quantomeno questo è ciò che fa pensare la dichiarazione di Corden, che di solito non si esprime a caso e non ha mai mancato di riportare anche le voci negative sullo sviluppo dei giochi degli XGS.

Per il resto non ci sono altre informazioni su Perfect Dark, il cui lancio non sarà comunque a breve. Annunciato ai The Game Awards 2020 con un teaser trailer, immaginiamo che ha ancora almeno due anni di sviluppo di fronte a sé, se non di più, considerando le recenti svolte. L'importante è che venga su bene.