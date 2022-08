MultiVersus in arrivo su Nintendo Switch, iOS e Android, rivela un leaker

MultiVersus potrebbe approdare in futuro anche su Nintendo Switch e sui dispositivi iOS e Android, stando a quanto riferito da un leaker che ha già anticipato con successo diverse informazioni riguardanti il gioco.

Capace di raggiungere rapidamente i 10 milioni di giocatori, MultiVersus è un brawler in stile Super Smash Bros. ma con i personaggi appartenenti ai più celebri franchise Warner Bros., dai supereroi DC ai protagonisti di varie serie animate.

"Multiplayer arriverà probabilmente su Nintendo Switch, iOS e Android in futuro", ha scritto il leaker in questione. "Hanno inserito queste piattaforme fra le opzioni che gli utenti possono selezionare per accedere e giocare."

L'approdo su Nintendo Switch offrirebbe ovviamente a MultiVersus la possibilità di confrontarsi direttamente con il titolo a cui si ispira, il già citato Super Smash Bros., contando sul formato free-to-play e sul fascino dei suoi personaggi per attirare parecchi utenti.

Naturalmente la notizia va presa per il momento per ciò che è, un semplice rumor: in attesa di conferme o smentite, magari, date un'occhiata al nostro provato di MultiVersus.