Kung Fu Panda 4 annunciato ufficialmente, ha già una data di uscita

Kung Fu Panda è stato annunciato ufficialmente da Universal Pictures, che ha già fornito una data di uscita per il film nelle sale cinematografiche: il debutto del nuovo capitolo è previsto per l'8 marzo 2024.

A sei anni da Kung Fu Panda 3 e a sette anni dalla pubblicazione del tie-in Kung Fu Panda: Scontro Finale delle Leggende Leggendarie, il franchise creato da DreamWorks tornerà dunque per un'altra avventura.

Pochi, pochissimi i dettagli disponibili al momento: non è dato sapere se Jack Black riprenderà il ruolo di Po, anche se lo diamo quasi per scontato, né chi lo accompagnerà in questo quarto episodio.

La saga ha riscosso finora un grande successo, con l'originale Kung Fu Panda in grado di incassare 631 milioni di dollari a livello internazionale e il brand in generale che ha raggiunto gli 1,8 miliardi di dollari, dando vita a progetti paralleli come serie televisive e speciali.

Con l'annuncio di Kung Fu Panda 4 è inoltre lecito attendersi un rilancio del personaggio anche sul fronte videoludico, con la probabile produzione di ulteriori tie-in che andranno ad aggiungersi ai numerosi giochi già realizzati.